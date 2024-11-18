Казахстан узнал вердикт после разгрома от Норвегии в Лиге наций

Телеграм-канал Серый CARDINAL прокомментировал итоги матча сборной Казахстана по футболу против Норвегии в рамках группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

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"Матч крупно проигран, причем достаточно безвольно. Сложилось ощущение, что каждый играл сам за себя. Не было сплоченности, не было мотивации грызть землю, вырывать с корнями. Судьбу Станислава Саламовича будет решать новое руководство КФФ. Если рассматривать с точки зрения обкатки к отбору на чемпионат мира, то, возможно, и сойдет. Но с точки зрения текущего результата все, конечно, очень плохо. Наверное, наш текущий уровень такой", - пишет источник.

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Норвегия с 13 очками выиграла группу и с первого места напрямую вышла в Лигу А. Австрия (11) стала второй и поборется за повышение в стыковых матчах. Словения (8) также через стыковые матчи постарается сохранить прописку в Лиге В. Казахстан (1) занял последнее, четвертое место в группе 3 и вылетел в Лигу С, при этом установив антирекорд.

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