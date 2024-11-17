Озвучен смелый план Казахстана на матч Лиги наций с Норвегией

Телеграм-канал Серый CARDINAL поделился своим мнением относительно матча сборной Казахстана по футболу против Норвегии в Лиге наций, передают Vesti.kz.

Встреча шестого тура группового этапа состоится сегодня, 17 ноября, в Осло и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция матча Лиги наций Норвегия - Казахстан

"Ночью Казахстан проведет последний матч в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Выше последнего места в группе мы уже не поднимется. Кто хотел критиковать сборную, давно высказал свое мнение. А раз так, то и давления никакого не должно быть. В этой связи можно предположить, что гости попытаются навязать норвежцам свою игру, пойдут в атаку. Правда, это вовсе не означает, что мы на равных побьемся с Норвегией или отберем у нее очки. Но хотя бы надеяться на это мы вправе", - пишет источник.