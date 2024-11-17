Назван точный счет матча Лиги наций Норвегия - Казахстан
Сборная Казахстана по футболу узнала исход матча с Норвегией в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу узнала исход матча с Норвегией в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.
Встреча состоится сегодня, 17 ноября, в Осло и начнется в 22:00 по времени Астаны.
Прямая трансляция матча Лиги наций Норвегия - Казахстан
Появился прогноз на предстоящую игру.
"Норвегия
Сборная Норвегии к этому матчу подходит на второй строчке в турнирной таблице своей группы. В активе команды имеется 10 очков, а отставание от лидирующей Австрии исчисляется только дополнительными показателями. После разгромного и оглушительного поражения от Австрии в гостях (1:5), скандинавская команда смогла оторваться на Словении и уверенно разгромила ее со счетом 4:1.
Казахстан
Сборная Казахстана к этому матчу подходит на последней, четвертой строчке в своей группе, и уже вылетела в Лигу С. В активе команды всего 1 балл, который был добыт в первой встрече с норвежцами. Еще в четырех матчах коллектив проиграл оппонентам. После недавней неудачи в игре против Словении (0:1), Казахстан уступил и Австрии (0:2).
Статистика и цифры
Норвегия – фаворит встречи. Норвежцы выиграли трижды в пяти матчах. Казахстан проиграл четыре игры подряд. Последняя и единственная игра оппонентов голов не принесла.
Прогноз
В этом матче жду, что Норвегия сможет уверенно переиграть своего соперника. Ставим на точный счет 3:0 в пользу скандинавского коллектива за солидную котировку", - говорится в публикации от LiveResult.
Сборная Казахстана провела тренировку перед матчем с Норвегией
В нынешнем розыгрыше Лиги наций Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0), а также уступил Словении (0:3, 0:1) и Австрии (0:4, 0:2).
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