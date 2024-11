Прямая трансляция матча Лиги наций Норвегия - Казахстан

Сегодня, 17 ноября, сборная Казахстана по футболу проведет матч с Норвегией в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Осло и начнется в 22:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Первая игра команд в Алматы завершилась со счетом 0:0.

Перед матчем в Осло норвежцы с 10 очками идут вторыми в группе 3, а казахстанцы, набрав 1 балл, занимают последнее, четвертое место. При этом подопечные Станислава Черчесова потеряли шансы на сохранение прописки в дивизионе B Лиги наций.

В дивизионах B, C и D победители групп переходят в дивизион выше, тогда как последние команды в дивизионах A, B и C выбывают в дивизион ниже. Команды дивизиона A, занявшие третье место, и занявшие второе место дивизиона В; команды дивизиона B, занявшие третье место, и занявшие второе место дивизиона С; а так же два лучших четвертых места дивизиона C и две команды, занявшие второе место в дивизионе D, соревнуются между собой в повышении/понижении в дивизионе в марте 2025 года. Так как в дивизионе C 4 группы, а в дивизионе D только 2, команды, которые вылетят из дивизиона C в дивизион D, будут определены в стыковых матчах в марте 2025 года.