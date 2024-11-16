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Вчера 23:59
 

Сборная Казахстана провела тренировку перед матчем с Норвегией

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Сборная Казахстана провела тренировку перед матчем с Норвегией ©КФФ

Сборная Казахстана провела тренировку перед матчем шестого тура Лиги наций против Норвегии, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана провела тренировку перед матчем шестого тура Лиги наций против Норвегии, сообщают Vesti.kz.

Фотографии с тренировки можно посмотреть ниже.

Встреча шестого тура пройдет 17 ноября на стадионе "Уллевол" в Осло. Начало - в 22:00 по казахстанскому времени.


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Напомним, подопечные Станислава Черчесова в группе 3 лиги B занимают последнее, четвертое место. Национальная команда набрала один балл, как раз, в домашнем матче с Норвегией (0:0), нейтрализовав в Алматы главную звезду этой команды Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

В остальных матчах, сборная Казахстана потерпела четыре поражения с общим счетом 0:10.

Лидируют в квартете команды Австрии и Норвегии, у которых по десять баллов. У сборной Словении семь очков. 

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