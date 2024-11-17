Чарльз Оливейра выдал исторический бой на турнире UFC

В Нью-Йорке (США) на турнире UFC 309 состоялся соглавный бой с участием бывшего чемпиона промоушена в легком весе бразильца Чарльза Оливейры (35-10) и американца Майкла Чендлера (23-9), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на пять раундов и продлился всю дистанцию, по итогам которой Оливейра одержал победу судейским решением.

Бразилец уверенно контролировал ход схватки до пятого раунда, пока его не потряс Чендлер. Американец был близок к тому, чтобы ошеломить соперника и оформить досрочную победу, но Оливейра каким-то чудом выстоял.

Также отметим, что во втором раунде Чендлеру пришлось убегать от оппонента, чтобы выжить, что, впрочем, ему удалось.

Это был первый в карьере Оливейры бой, который продлился все пять раундов.

Соперники встречались между собой в 2021 году, тогда Оливейра смог финишировать Чендлера во втором раунде.

Перед нынешним поединком Оливейра шел вторым в рейтинге легкого веса UFC, а Чендлер располагался на седьмом месте. Чемпионом дивизиона является россиянин Ислам Махачев.

Главным событием UFC 309 станет бой действующего и бывшего чемпионов тяжелого веса из США - Джона Джонcа (27-1) и Стипе Миочича (20-4) соответственно.