Чарльз Оливейра выдал исторический бой на турнире UFC
В Нью-Йорке (США) на турнире UFC 309 состоялся соглавный бой с участием бывшего чемпиона промоушена в легком весе бразильца Чарльза Оливейры (35-10) и американца Майкла Чендлера (23-9), передают Vesti.kz.
В Нью-Йорке (США) на турнире UFC 309 состоялся соглавный бой с участием бывшего чемпиона промоушена в легком весе бразильца Чарльза Оливейры (35-10) и американца Майкла Чендлера (23-9), передают Vesti.kz.
Поединок был рассчитан на пять раундов и продлился всю дистанцию, по итогам которой Оливейра одержал победу судейским решением.
Бразилец уверенно контролировал ход схватки до пятого раунда, пока его не потряс Чендлер. Американец был близок к тому, чтобы ошеломить соперника и оформить досрочную победу, но Оливейра каким-то чудом выстоял.
Также отметим, что во втором раунде Чендлеру пришлось убегать от оппонента, чтобы выжить, что, впрочем, ему удалось.
Это был первый в карьере Оливейры бой, который продлился все пять раундов.
Соперники встречались между собой в 2021 году, тогда Оливейра смог финишировать Чендлера во втором раунде.
Перед нынешним поединком Оливейра шел вторым в рейтинге легкого веса UFC, а Чендлер располагался на седьмом месте. Чемпионом дивизиона является россиянин Ислам Махачев.
Главным событием UFC 309 станет бой действующего и бывшего чемпионов тяжелого веса из США - Джона Джонcа (27-1) и Стипе Миочича (20-4) соответственно.
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