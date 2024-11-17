"Ордабасы" огласил решение по колумбийскому футболисту

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента объявил об уходе Кристиана Товара, передают Vesti.kz.

Отмечается, что Товар покидает клуб по истечении контракта. Колумбийский защитник провел в этом сезоне 9 матчей за шымкентскую команду во всех турнирах и записал в свой актив одну результативную передачу.

До перехода в "Ордабасы" Товар выступал за молдавский "Шериф" и колумбийские "Депортиво Пасто", "Депортес Толима". Имеет опыт игры за сборную Колумбии до 17 лет.

Ранее шымкентский клуб сообщил об уходе Айбола Абикена, Артема Беседина, Игоря Пластуна, Ловро Цвека, Реджиналдо, Сергея Игнатовича и Максима Федина.

Из "Ордабасы" начался массовый исход: на выход отправился еще один футболист

"Ордабасы" занял четвертое место в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ).