Нокдауном и разгромом завершился бой казахстанца с Альваресом
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Казахстанский боксер Адилет Курметов (3-0, 1 КО) провел бой на вечере бокса IBA Kunlun Fight World Cup в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Адилет Курметов (3-0, 1 КО) провел бой на вечере бокса IBA Kunlun Fight World Cup в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.
Его соперником в весовой категории до 63,5 килограммов был кубинец Эрисланди Альварес (3-0, 1 КО).
Шестираундовый поединок продлился всю дистанцию и завершился победой кубинского боксера единогласным решением судей.
В третьем раунде Курметов оказался на настиле ринге и рефери отсчитал ему нокдаун.
Полное видео боя смотрите ниже.
Отметим, по любителям Курметов был чемпионом Казахстана, а Альварес стал чемпионом Олимпиады-2024 в Париже и серебряным призером ЧМ-2023 в Ташкенте.
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