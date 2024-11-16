Нокдауном и разгромом завершился бой казахстанца с Альваресом

Казахстанский боксер Адилет Курметов (3-0, 1 КО) провел бой на вечере бокса IBA Kunlun Fight World Cup в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 63,5 килограммов был кубинец Эрисланди Альварес (3-0, 1 КО).

Шестираундовый поединок продлился всю дистанцию и завершился победой кубинского боксера единогласным решением судей.

В третьем раунде Курметов оказался на настиле ринге и рефери отсчитал ему нокдаун.

Полное видео боя смотрите ниже.

Отметим, по любителям Курметов был чемпионом Казахстана, а Альварес стал чемпионом Олимпиады-2024 в Париже и серебряным призером ЧМ-2023 в Ташкенте.