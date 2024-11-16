Дияс добыла для Казахстана победу на Кубке Билли Джин Кинг

Сегодня, 16 ноября, в Астане стартовал плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Южной Кореи, передают Vesti.kz.

Первыми на корт вышли Зарина Дияс, которая на данный момент занимает 383-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, и кореянка Да Ен Бак, 331-я строчка рейтинга WTA.

В первом сете Зарина уступила - 3:6, однако исправила ситуацию во втором сете - 6:3. В решающей партии Дияс одержала победу на тай-брейке 7:6.

Таким образом, сборная Казахстана повела в противостоянии с Южной Кореей - 1:0.

16 ноября также сыграют пятая ракетка планеты Елена Рыбакина и Сон Хен Пак, 257-й номер мирового рейтинга.

Во второй игровой день, 17 ноября Рыбакина выйдет на корт против Да Ен Бак. Затем Дияс должна сыграть с Сон Хен Пак.

В заключительной парной игре (если она понадобится) будут играть казахстанский дуэт Анна Данилина/Жибек Куламбаева против гостевого тандема Ку Ен Ву/Дабин Ким.



