"Видеть флаг, слышать гимн - я не могу проиграть!". Дияс сделала эмоциональное заявление о сборной

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (№383) сыграла за сборную в Кубке Билли Джин Кинг впервые с 2020 года. В долгожданном матче 31-летняя спортсменка не без труда одолела 22-летнюю соперницу из Южной Кореи Да Ен Бак (№314). На пресс-конференции Дияс подвела итоги встречи, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч между Дияс и Бак затянулся аж на 2 часа и 50 минут. Казахстанка одержала победу со счетом 3:6, 6:3, 7:6(0). В решающем сете Дияс дважды делала обратный брейк при подаче оппонентки на матч.

- Матч оказался очень сложным. В начале я переживала, а соперница играла очень хорошо. Корт был медленным, и сопернице по стилю он подходил. Сложно было быстро закончить розыгрыш. Победа волевая, я боролась до конца. В конце сказала, что умру на этом корте, но выиграю (смеется). В третьем сете у меня проявилась мозоль, после чего икроножная мышца заболела.

- Почему было так много невынужденных ошибок?

- Ее стиль игры давался мне сложно. Мячи медленные, корт медленный, для соперницы это идеальное покрытие. Не знаю даже. Старалась ходить к сетке, играть свою игру, но много ошибалась.

- Чем-то этот матч напомнил ваше недавнее противостояние с Мартиной Кубкой на турнире в Варшаве. Там тоже были три часа игры и камбэк с тай-брейком в решающем сете. Вы вспоминали похожие матчи во время игры?

- Нет, во время матча я не думала о своих прошлых играх, была сосредоточена на текущей игре. В этом турнире все играют за свои страны, выкладываются на 100 процентов. Я же считаю, что я сегодня не играла на 100 процентов, но за счет характера в конце смогла выиграть.

- Это был ваш четвертый матч в Кубке Билли Джин Кинг на этом астанинском корте, и все вы выиграли. Чувствуете ли вы здесь особую атмосферу?

- Да, атмосфера невероятная! Сегодня мне очень помогли наши болельщики, поддержка была невероятной. Столько людей пришло! Я... меня просто переполняют эмоции. Вернуться после такой паузы и играть дома за сборную... для меня это многое значит. Поэтому я рада.

- Что для вас это значит в эмоциональном плане?

- Для меня представлять Казахстан - это большая честь! Я всегда делаю это с гордостью. Играть дома, перед своими болельщиками, видеть наш флаг, слышать наш гимн - это все давало мне силы. Поэтому я не могла проиграть сегодня.

- Какие у вас планы после матчей за сборную?

- Да, у меня будет еще один турнир. 25 ноября в Китае я сыграю турнир за Wild Card (WC) на Australian Open среди азиатских стран, потому что у меня пока недостаточный рейтинг, чтобы попасть туда напрямую. Но это будет хорошая возможность для меня.

- У вас сегодня были определенные проблемы со здоровьем и вы провели почти трехчасовой матч. Но будете ли готовы выйти на корт завтра, если капитан поставит на игру?

- Да, я буду готова. Обязательно!

Отметим, что противостояние раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Южной Кореи проходит на Beeline Arena в Астане. Встречи пройдут 16 и 17 ноября.