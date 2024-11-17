Роналду нашел новую звезду для "Аль-Насра" за 100 миллионов

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду попросил свой клуб приложить все усилия для подписания Мохамеда Салаха из "Ливерпуля". Египтянин может покинуть английский клуб в конце сезона, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, переезд в Саудовскую Аравию может стать следующим этапом карьеры Салаха, особенно если его будет поддерживать такая фигура, как Роналду.

Отмечается, что подписание Салаха не только привнесет в команду качество, но и окажет огромное влияние на СМИ и коммерцию, особенно в арабском мире, где он считается национальным кумиром.

Переговоры будут непростыми. Хоть контракт Салаха истекает в 2025 году, "Ливерпуль", похоже, не хочет отпускать его бесплатно и намерен выручить за его трансфер около 100 миллионов евро. Экономические возможности "Аль-Насра" способны осуществить этот трансфер.

Сообщается, что Роналду лично разговаривал с Салахом, чтобы передать ему свой энтузиазм по поводу саудовской лиги и долгосрочных планов "Аль-Насра".

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Салаху будет непросто принять решение, поскольку у него есть предложения продолжить карьеру в Европе. Так или иначе, следующее лето станет ключевым для будущего египтянина. На данный момент ясно одно, что Роналду сделает все возможное для его перехода в "Аль-Наср".