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Роналду нашел новую звезду для "Аль-Насра" за 100 миллионов

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Роналду нашел новую звезду для "Аль-Насра" за 100 миллионов ©instagram.com/alnassr

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду попросил свой клуб приложить все усилия для подписания Мохамеда Салаха из "Ливерпуля". Египтянин может покинуть английский клуб в конце сезона, передают Vesti.kz.

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Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду попросил свой клуб приложить все усилия для подписания Мохамеда Салаха из "Ливерпуля". Египтянин может покинуть английский клуб в конце сезона, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, переезд в Саудовскую Аравию может стать следующим этапом карьеры Салаха, особенно если его будет поддерживать такая фигура, как Роналду.

Отмечается, что подписание Салаха не только привнесет в команду качество, но и окажет огромное влияние на СМИ и коммерцию, особенно в арабском мире, где он считается национальным кумиром.


Переговоры будут непростыми. Хоть контракт Салаха истекает в 2025 году, "Ливерпуль", похоже, не хочет отпускать его бесплатно и намерен выручить за его трансфер около 100 миллионов евро. Экономические возможности "Аль-Насра" способны осуществить этот трансфер.

Сообщается, что Роналду лично разговаривал с Салахом, чтобы передать ему свой энтузиазм по поводу саудовской лиги и долгосрочных планов "Аль-Насра".

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Салаху будет непросто принять решение, поскольку у него есть предложения продолжить карьеру в Европе. Так или иначе, следующее лето станет ключевым для будущего египтянина. На данный момент ясно одно, что Роналду сделает все возможное для его перехода в "Аль-Наср".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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Роналду Криштиану Саудовская Аравия Салах Мохамед Ливерпуль АПЛ Футбол Футбольные трансферы

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