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Рахмонову сообщили важную новость на бой UFC с небитым соперником

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Рахмонову сообщили важную новость на бой UFC с небитым соперником ©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Любопытную новость узнал казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (18-0), который вернется в октагон в декабре, передают Vesti.kz.

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Любопытную новость узнал казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (18-0), который вернется в октагон в декабре, передают Vesti.kz.

Как информирует "Вестник MMA", американский комментатор Джон Аник по ходу трансляции турнира UFC 309 сообщил, что новые перчатки UFC (которые использовались с июня) вернутся на следующей неделе на ивенте UFC в Макао, но перчатки старого образца будут использоваться на UFC 310.

UFC 310 пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США), в соглавном событии которого Рахмонов встретится с непобежденным ирландцем Иэн Мачадо Гэрри (15-0).

В рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает третье место, Гэрри - седьмое.

Изначально Рахмонов должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3), однако американец палестинского происхождения выбыл из поединка из-за проблем со здоровьем. В качестве замены рассматривались экс-чемпион UFC американец нигерийского происхождения Камару Усман (20-4) и Колби Ковингтон (17-4) из США, но лишь Гэрри решился на бой с казахстанцем.

MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан

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