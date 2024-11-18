Объявлен полный кард турнира UFC 310 с участием Рахмонова

Объявлен кард турнира по смешанным единоборствам UFC 310 с участием непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), сообщают Vesti.kz.

Турнир состоится 7 декабря (8-го по казахстанскому времени) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Рахмонов, занимающий третье место в полусреднем весе, подерется с седьмым номером дивизиона ирландцем Иэном Гэрри (15-0). Их поединок будет соглавным в рамках шоу и будет рассчитан на пять раундов.

В главном поединке сойдутся чемпион наилегчайшего веса бразилец Александр Пантожа и японец Кай Асакура.

Всего, в главном карде запланированы пять боев.

Главный кард:

Александр Пантожа (Бразилия) - Кай Асакура (Япония), наилегчайшей вес (до 57 кг)

Шавкат Рахмонов (Казахстан) - Иэн Гарри (Ирландия), полусредний вес (до 77 кг)

Сириль Ган (Франция) - Александр Волков (Россия), тяжелый вес (до 120 кг)

Брайс Митчелл (США) - Крон Грейси (Бразилия), полулегкий вес (до 65 кг)

Нэйт Ландвер (США) - Ду Ху Чой (Южная Корея), полулегкий вес (до 65 кг)

Полный кард турнира.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Рахмонов еще не выходил в октагон в этом году, последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.