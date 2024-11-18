Живет с женой и ее бывшим мужем? Как соперник Рахмонова стал мишенью для насмешек и издевательств

Ирландский проспект полусреднего веса UFC Иэн Гэрри (15-0) - новый соперник казахстанца Шавката Рахмонова (18-0). У 27-летнего бойца отличная статистика в лучшей лиге мира (8-0), но известность ему принесли не только победы, но и скандальная ситуация в личной жизни. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нашумевшей истории о Гэрри и его семье.

Гэрри - непобежденный боец UFC, один из самых перспективных файтеров полусреднего дивизиона, большой фанат и соотечественник Конора Макгрегора, но куда более популярная тема о нем - это семейная жизнь.

В 2022 году, тогда еще 24-летний Иэн, имевший 8-0 в ММА (1-0 - в UFC) женился на английской телеведущей Лейле Анне Ли, которая старше его на 14 лет. Через месяц стало известно, что пара ждет появления на свет своего малыша. В октябре 2022-го у них родился сын.

Сначала никаких странностей и разговоров об их семье не было, хотя кто-то и удивлялся большой разнице в возрасте. Лейла уже давно являлась достаточно известной ведущей. Еще с шести лет она начала сниматься в рекламе на ТВ. В ее карьере были репортажи с топовых спортивных событий, в том числе с Олимпийских игр, чемпионатов мира по футболу, а еще она была ведущей на церемониив 2017 году.

Для нее это был второй брак. В 2014 году она вышла замуж за Ричарда Каллена, и у пары даже родился сын.

Что касается Гэрри, то он познакомился со своей будущей женой, когда бился в лиге Cage Warriors, еще до попадания в UFC. Лейла работала на тех турнирах в составе организационной группы. Позже она сотрудничала и с UFC, ведя несколько проектов лиги на YouTube.

"Мы зашли в лифт, стоим с женой, нажимаем на кнопку, двери открываются, Хамзат и его мадам... Моя миссис смотрит на меня с выпученными глазами, и говорит: "Сделай это, подерись с ним!". У меня же в голове были мысли о том, что завтра мой одноклубник (Гилберт Бернс) будет драться с ним, и я не собираюсь портить все планы. Здесь две чертовы женщины. И если мы будем драться в лифте, то это будет бой на смерть. Поэтому мы вышли из лифта, а моя жена смотрит на меня и говорит: "Ты - слабак", - рассказывал Гэрри.

Первая странная деталь, на которую любители единоборств обратили свое внимание - это признание Гэрри о разговоре со своей женой, когда они столкнулись в одном лифте с Хамзатом Чимаевым

Через несколько боев в UFC, Гэрри неожиданно сменил имя, добавив к фамилии Мачадо. И это не просто так, тут все связано с женой. Девичья фамилия Лейлы - Мачадо, и Гэрри решил взять двойную фамилию. Как позже объяснял боец, это было сделано для того, чтобы у обоих детей их семьи была одинаковая фамилия (сын от первого брака жены и их общий ребенок).

Но абсолютный нонсенс произошел, когда стало известно, что в одном доме с семьей Иэна проживает бывший супруг Лейлы - Каллен. Как оказалось, он стал нутрициологом бойца, причем, по приглашению самой Лейлы. Так Гэрри стал мишенью для издевок фанатов и не только.

В 2012 году будущая жена Гэрри (на тот момент бойцу было 15 лет) выпустила книгу, в которой рассказала, как нужно себя вести, чтобы стать девушкой либо женой звездного спортсмена. В этой методичке было абсолютно все: как нужно общаться со спортсменами, как нужно подходить к макияжу, как общаться с прессой, стиль одежды и прочее.

На фоне этого разговоров о Гэрри было еще больше. А чуть позже американский боец UFC, бывший чемпион среднего веса Шон Стриклэнд, открыто высказался о семейной жизни ирландца:

"Знаете, я никогда не обсуждаю девушек бойцов, но, черт возьми... Мне почти жаль Иэна. Братан, твоя девушка - суккуб. Прости, но такое однажды случается с каждым из нас. Тебя обманули. Надеюсь, у вас хороший брачный договор. Я помню, как встретил тебя с этой девочкой с клевой задницей и едва прикрытыми сосками в Нью-Йорке, и уже тогда подумал, что с ней что-то не так. Она странно себя вела. Теперь я знаю, что тебе 26 лет, а ей 40. Она написала книгу, как закадрить молодого парня. Ее бывший муж живет с вами. Тебе надо сваливать от нее, братан!", - говорил он.

В ответ на это Гэрри пригрозил коллеге судом, что только насмешило Шона. Американец посоветовал Иэну научиться "быть мужиком" и назвал того трусом. Он признался, что отреагируй ирландец по-другому, к примеру, включив угрозы за слова о собственной жене, он бы уважал его, но из-за слов про суд никакого уважения не остается.

Что же касается жены Иэна, то она заявляла, что давно написанная книга - не более чем сатира, и ее нельзя воспринимать всерьез. Также она сделала вывод, что весь хейт обрушился только из-за того, что "женщины тоже стареют".

Данная ситуация сильнейшим образом отразилась на имидже Гэрри. Тысячи фанатов по всему миру стали смеяться над ним и называть неприличными словами. В отличие от своего кумира, он получил внимание со знаком минус, в то время как Конор влюблял в себя любителей единоборств.

При этом Гэрри еще достаточно молод, и для него самое главное, что его карьера идет в гору. Сможет ли он сделать еще один шаг навстречу мечте - зависит от результата его поединка с Рахмоновым.

Отметим, что в прошлом Иэн, как и Шавкат, тренировался в зале Kill Cliff FC. Они неоднократно занимались вместе и даже стояли в парах.

Болел за Рахмонова, а теперь хочет снести ему голову. Дерзкий ирландец опасен для Шавката?

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале FIFA©️