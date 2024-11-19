Забьет и нокаутирует: эксперт разобрал возвращение Шавката Рахмонова в UFC

Британский эксперт в мире единоборств Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о бое ирландца Иэна Гэрри (15-0) против казахстанца Шавката Рахмонова (18-0).

Недавно в промоушене официально объявили о проведении пяти раундового боя между Рахмоновым и Гэрри, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

"Многие недооценивают Гэрри. Он очень высококлассный боец. Он очень хороший ударник и способен победить Шавката и даже нокаутировать его. Это два топовых соперника и шансы на успех равные. Нам предстоит увидеть классный бой двух претендентов на чемпионский бой. Рахмонов не дрался год, а Гэрри был активен. Я не считаю Рахмонова явным фаворитом. Это непредсказуемый бой, который может завершится самым неожиданным образом", - отметил Смит.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Рахмонов еще не выходил в октагон в этом году, последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.