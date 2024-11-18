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Профи-бокс
Вчера 23:58
 

Алимханулы лишили боя с претендентом: известны подробности

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Алимханулы лишили боя с претендентом: известны подробности ©IG/janibek_alimkhanuly

Глава Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери сделал заявление о судьбе чемпионского боя своей организации в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

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Глава Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери сделал заявление о судьбе чемпионского боя своей организации в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

В своем обращении известил чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) и его команду о том, что его поединок против претендента британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО) не состоится. Ранее у казахстанца истек срок переговоров по бою с британцем за титулы.

"Промоутер Джордж Уоррен из Queensberry Promotions от имени Хамзы Шираза подтвердил, что тот отказался от обязательного боя против чемпиона WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы. Поэтому сегодняшние промоутерские торги отменены. Комитет соберется снова, чтобы определить дальнейшие шаги", - написал Оливьери в соцсети Х (бывший Twitter).

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

Появилась информация о бое Жанибека Алимханулы за три титула

Ранее сообщалось, что Шираз может подраться с другими чемпионами дивизиона - кубинцем Эрисланди Ларой (пояс WBA) и доминканцем Карлосом Адамесом (пояс WBC).

Алимханулы в соцсетях обратился к Адамесу с призывом подраться.

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Казахстан

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