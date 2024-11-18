Алимханулы лишили боя с претендентом: известны подробности

Глава Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери сделал заявление о судьбе чемпионского боя своей организации в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

В своем обращении известил чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) и его команду о том, что его поединок против претендента британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО) не состоится. Ранее у казахстанца истек срок переговоров по бою с британцем за титулы.

"Промоутер Джордж Уоррен из Queensberry Promotions от имени Хамзы Шираза подтвердил, что тот отказался от обязательного боя против чемпиона WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы. Поэтому сегодняшние промоутерские торги отменены. Комитет соберется снова, чтобы определить дальнейшие шаги", - написал Оливьери в соцсети Х (бывший Twitter).

Be advised Promoter George Warren of Queensberry Promotions, on behalf of @sheeraz_hamzah confirmed fighter will withdraw the Mandatory against #WBO Middleweight Champion @qazaqstyle. Today’s purse bid is canceled. Committee will reconvene to determine next steps. @KlimasBoxing — Gustavo Olivieri, Esq. (@OlivieriLaw) November 18, 2024

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

Появилась информация о бое Жанибека Алимханулы за три титула

Ранее сообщалось, что Шираз может подраться с другими чемпионами дивизиона - кубинцем Эрисланди Ларой (пояс WBA) и доминканцем Карлосом Адамесом (пояс WBC).

Алимханулы в соцсетях обратился к Адамесу с призывом подраться.