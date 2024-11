Алимханулы лишили боя с претендентом: известны подробности

Глава Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери сделал заявление о судьбе чемпионского боя своей организации в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

В своем обращении известил чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) и его команду о том, что его поединок против претендента британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО) не состоится. Ранее у казахстанца истек срок переговоров по бою с британцем за титулы.

Be advised Promoter George Warren of Queensberry Promotions, on behalf of @sheeraz_hamzah confirmed fighter will withdraw the Mandatory against #WBO Middleweight Champion @qazaqstyle. Today’s purse bid is canceled. Committee will reconvene to determine next steps. @KlimasBoxing