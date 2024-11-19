Назван следующий соперник Алимханулы: чемпион отказался

Журналист Badlefthook.com Патрик Стамберг поделился мнением о том, кто может стать следующим соперником чемпион мира по версиям WBOи IBF в среднем весе казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

Накануне стало известно, что британец Хамза Шираз (21-0, 17 КО), которого Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Алимханулы в качестве обязательного соперника, отказался от боя. Промоутер Фрэнк Уоррен снял своего боксера с торгов.

Сообщалось, что вместо казахстанца Шираз подерется с другим чемпионом дивиона - обладателем пояса WBC доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО).

"Как уже отмечалось, это расчетливый шаг со стороны Уоррена. Победитель боя между вторым и четвертым номерами рейтинга WBO, Дензелом Бентли и Брэдом Полсом, в следующем месяце почти наверняка заменит Шираза в статусе обязательного претендента от WBO, а значит, Quensberry Promotions все еще смогут выставить одного из своих бойцов против Алимханулы и подготовить почву для будущего объединительного боя за три пояса с Ширазом, если тот победит Адамеса", - написал Стамберг.

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Отметим, что Алимханулы уже дрался с Бентли в 2022 году и победил его единогласным решением судей.

25-летний Шираз - действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, также ему принадлежит пояс WBC Silver. В 2024 году Хамза провел три поединка и все завершил досрочно, побив Лиама Уильямса, Остина Уильямса и Тайлера Денни.

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