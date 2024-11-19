Стало известно, почему чемпион отказался от боя с Алимханулы

Журналист Пол Магно в своей статье на The Boxing Tribune поделился мнением по поводу того, почему британский боксер Хамза Шираз (21-0, 17 КО) отказался от боя с чемпионом мира по версиям WBO и IBF казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что промоутер британца Фрэнк Уоррен из Queensberry Promotions снял своего боксера с торгов по бою с Алимханулы. А до этого появилась информация о поединке Шираза 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против другого чемпиона дивизиона, обладатея пояса WBC доминиканца Карлоса Адамеса (24-1, 18 КО).

По мнению автора, в ситуации не обошлось без саудовского министра и суперинвестора бокса Турки Аль аш-Шейха.

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"Может ли этот несколько скрытый шаг, связанный с промоутерскими торгами, выявить один из первых признаков внутренних маневров в боксерском бизнесе Саудовской Аравии? Действия Queensberry Promotions вызвали спекуляции относительно планов Шираза, поскольку ранее считалось, что его попытка завоевать титул WBO была практически гарантирована. Даже Фрэнк Уоррен говорил о титульном бое на запланированном турнире в Саудовской Аравии в феврале".

Также журналист вспомнил историю, что Алимханулы якобы предлагали миллион долларов за бой с Ширазом, но казахстанец ответил отказом. Жанибек высказался об этом.

"Стратегический отказ также подогревает слухи о непреодолимых разногласиях между командами боксеров. В сентябре, когда Шираз стоял на грани статуса обязательного претендента, в СМИ появился слух о том, что команда Алимханулы отклонила предложение в 1 миллион долларов за бой с молодым претендентом - история, которую люди Алимханулы категорически отрицают".

В начале октября Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Алимханулы - Шираз. У сторон было время на переговоры до 23 октября, после чего должны были быть назначены промоутерские торги. После этого сроки еще дважды передвигались и, в итоге, поединок вовсе отметился.

"С тех пор, как WBO в октябре назначила титульный бой Алимханулы — Шираз, было несколько пауз и задержек в переговорах между двумя сторонами, что привело к 40-дневному периоду переговоров по бою, который должен был завершиться через 15 дней. Однако отказ Queensberry Promotions официально завершает эти обсуждения и указывает на желание пойти другим путем к чемпионскому титулу".

Магно считает, что Алимханулы остался без соперника из-за связей Турки Аль аш-Шейха, а сам Шираз теперь подерется с Адамесом.

"В настоящее время Шираз является претедентом номер один на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, где поясом владеет Карлос Адамес. Удобный обходной путь к титулу чемпиона мира заставил бы лондонца все же бороться за пояс в феврале, как и планировалось, но против Адамеса вместо Алимханулы. Поскольку Саудовская Аравия инвестировала в "партнерство" с WBC через их инициативу Riyadh Season, а Шираз был назначен "послом" Riyadh Season указом председателя Генерального управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, отказ от Алимханулы в пользу Адамеса кажется практически свершившимся фактом. Следует также отметить, что Queensberry считаются фаворитами среди ведущих промоутеров саудовских боксеров. Хорошо известно, что Турки Аль аш-Шейх, который является номинальным главой саудовского бокса, предрасположен списывать со счетов тех, кто недостаточно приятен ему и его деловым движениям. Такие имена, как Сауль Альварес, Джервонта Дэвис и Тим Цзю, были публично списаны Турки Аль аш-Шейхом за оскорбление его чувств с тех пор, как он стал известен в этом виде спорта. Алимханулы продвигает Top Rank, которая также находится в "партнерском" соглашении с Riyadh Season. Однако промоутерская компания, основанная Бобом Арумом, не была столь послушной саудовским капризам, как другие промоутерские компании. Может ли этот переход от Алимханулы - Шираза и, возможно, к Адамесу - Ширазу продемонстрировать первые внешние усилия саудовцев по сохранению своего продукта "внутри дома"? Может ли это быть первым напрямую отслеживаемым случаем использования ими своего купленного влияния для координации санкционирующих органов, менеджеров и промоутеров с целью получения выгоды от своих собственных бойцов на их собственных предпочтительных условиях? Время покажет (даже если купленные Саудовской Аравией СМИ не покажут)", - резюмировал автор.

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25-летний Шираз — действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, также ему принадлежит пояс WBC Silver. В 2024 году Хамза провел три поединка и все завершил досрочно, побив Лиама Уильямса, Остина Уильямса и Тайлера Денни.

31-летний Алимханулы свой последний бой провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

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