Сын легенды согласился на бой с Алимханулы. Он побил двух соперников Головкина

Американский боксер Шейн Мозли-младший (22-4, 12 КО) готов подраться с чемпионом мира WBO в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, Мозли-младший рассматривает возможность сменить британца Хамзу Шираза (21-0, 17 КО), который отказался биться за титул.

Сейчас Шейн занимает третье место в рейтинге и готов рассмотреть возможность выйти на ринг уже в начале следующего года. В последний раз он дрался в июле с экс-соперником Геннадия Головкина, американцем Дэниелом Джейкобсом (37-5, 30 КО). Поединок закончился уверенной победой Мозли решением судей.

Также в карьере Шейна была победа над другим бывшим оппонентом GGG - Габриелем Россадо.

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

Добавим, что Шейн Мозли-старший был чемпионом мира в трех весовых категориях.