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Профи-бокс
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Джалолов возвращается в профи. Есть дата боя и соперник

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Джалолов возвращается в профи. Есть дата боя и соперник ©instagram.com/bakhodirdjalolov

Двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе из Узбекистана Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) проведет свой первый бой на профессиональном ринге после участия на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), перелает Vesti.kz.

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Двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе из Узбекистана Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) проведет свой первый бой на профессиональном ринге после участия на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), перелает Vesti.kz.

Поединок состоится 6 февраля в Монреале (Канада). Соперником Джалолова станет Давид Спилмон (16-8-1, 11 КО) из Франции.

Спилмон занимает 157-е место в рейтинге BoxRec. В последний раз он дрался 16 ноября во Франции и досрочно победил соотечественника Артема Чернякевича (4-36-1).

Баходир, помимо двух золотых олимпийских медалей, дважды побеждал на чемпионатах мира, трижды выигрывал чемпионат Азии и один раз Азиаду.

В профи Джалолов провел 14 боев, выиграв все эти поединки досрочно. В последнем бою, который состоялся в ноябре 2023 года, узбекский боксер в первом раунде нокаутировал Криса Томпсона из ЮАР.

Профессиональный бокс Узбекистан Франция Канада

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