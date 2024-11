Джалолов возвращается в профи. Есть дата боя и соперник

Двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе из Узбекистана Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) проведет свой первый бой на профессиональном ринге после участия на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), перелает Vesti.kz.

Поединок состоится 6 февраля в Монреале (Канада). Соперником Джалолова станет Давид Спилмон (16-8-1, 11 КО) из Франции.

Спилмон занимает 157-е место в рейтинге BoxRec. В последний раз он дрался 16 ноября во Франции и досрочно победил соотечественника Артема Чернякевича (4-36-1).

