Алимханулы обратился к WBO после отказа чемпиона
Объединенный чемпион мира в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился с просьбой ко Всемирной боксерской организации (WBO), чемпионом которой он является, передают Vesti.kz.
Объединенный чемпион мира в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился с просьбой ко Всемирной боксерской организации (WBO), чемпионом которой он является, передают Vesti.kz.
Ранее у Алимханулы сорвался бой с непобежденным британским претендентом Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), которого назначила WBO в качестве обязательного соперника.
"WBO, дайте мне элитного боксера!", - написал Жанибек в твиттере в ответ на пост WBO о том, что промоутер Шираза - Фрэнк Уоррен вышел из промоутерских торгов по их бою. Аукцион должен был состояться 18 ноября.
Сын легенды согласился на бой с Алимханулы. Он побил двух соперников Головкина
@WorldBoxingOrg give me an elite boxer! https://t.co/IG0LdG0Al1— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 19, 2024
Свой последний бой Алимханулы провел в октябре в Сиднее (Австралия), где нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО). Для казахстанца это была первая защита титула IBF.
25-летний Шираз - действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, также ему принадлежит пояс WBC Silver. В 2024 году Хамза провел три поединка и все завершил досрочно, побив Лиама Уильямса, Остина Уильямса и Тайлера Денни.
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