Алимханулы обратился к WBO после отказа чемпиона

Объединенный чемпион мира в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился с просьбой ко Всемирной боксерской организации (WBO), чемпионом которой он является, передают Vesti.kz.

Ранее у Алимханулы сорвался бой с непобежденным британским претендентом Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), которого назначила WBO в качестве обязательного соперника.

"WBO, дайте мне элитного боксера!", - написал Жанибек в твиттере в ответ на пост WBO о том, что промоутер Шираза - Фрэнк Уоррен вышел из промоутерских торгов по их бою. Аукцион должен был состояться 18 ноября.

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Свой последний бой Алимханулы провел в октябре в Сиднее (Австралия), где нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО). Для казахстанца это была первая защита титула IBF.

25-летний Шираз - действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, также ему принадлежит пояс WBC Silver. В 2024 году Хамза провел три поединка и все завершил досрочно, побив Лиама Уильямса, Остина Уильямса и Тайлера Денни.

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