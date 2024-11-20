Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 11:08
 

Алимханулы обратился к WBO после отказа чемпиона

  Комментарии

Поделиться
Алимханулы обратился к WBO после отказа чемпиона ©Top Rank

Объединенный чемпион мира в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился с просьбой ко Всемирной боксерской организации (WBO), чемпионом которой он является, передают Vesti.kz.

Поделиться

Объединенный чемпион мира в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился с просьбой ко Всемирной боксерской организации (WBO), чемпионом которой он является, передают Vesti.kz.

Ранее у Алимханулы сорвался бой с непобежденным британским претендентом Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), которого назначила WBO в качестве обязательного соперника.

"WBO, дайте мне элитного боксера!", - написал Жанибек в твиттере в ответ на пост WBO о том, что промоутер Шираза - Фрэнк Уоррен вышел из промоутерских торгов по их бою. Аукцион должен был состояться 18 ноября.

Сын легенды согласился на бой с Алимханулы. Он побил двух соперников Головкина

Свой последний бой Алимханулы провел в октябре в Сиднее (Австралия), где нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО). Для казахстанца это была первая защита титула IBF.

25-летний Шираз - действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, также ему принадлежит пояс WBC Silver. В 2024 году Хамза провел три поединка и все завершил досрочно, побив Лиама Уильямса, Остина Уильямса и Тайлера Денни.

Назван следующий соперник Алимханулы: чемпион отказался

Алимханулы Жанибек WBO Профессиональный бокс

Реклама

Живи спортом!