Тренер Головкина из США заговорил на казахском: он работает со сборной Казахстана по боксу

Сборная Казахстана проводит тренировочные сборы с боксерами Кубы, Греции и России в рамках подготовки к чемпионату Азии-2024, передают Vesti.kz.

Казахстанские боксеры тренируются под руководством американского тренера по физической подготовке Кристофера Камачо.

На опубликованном видео в соцсетях от Olympic Team и КФБ Камачо отдает указания спортсменам с помощью переводчика, а также дает старт к началу упражнений на казахском языке: "Дайындал!" (Будьте готовы!). В конце специалист собирает вокруг себя боксеров, которые на его мотивационную речь отвечают так: "Казахстан, алга!".

Напомним, Камачо присоединился к команде по приглашению президента Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадия Головкина.

Американский тренер известен по работе с такими бойцами ММА, как Хабиб Нурмагомедов, Даниэль Кормье, Кейн Веласкес, Люк Рокхолд.

Напомним, чемпионат Азии должен был пройти с 30 ноября по 11 декабря в Аммане (Иордания). Теперь он в эти же даты состоится в таиландском городе Чиангмай. Женские команды будут представлены в 12 весах: 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 81 кг и +81 кг. Мужские в 13: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг и +92 кг.