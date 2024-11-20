Алимханулы "дали" бой против сына легенды: тот побил двух соперников Головкина

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) в очередной раз столкнулся с проблемой - вновь остался без соперника, сообщают Vesti.kz.

18 ноября должны состояться промоутерские торги по бою Алимханулы с обязательным претендентом по линии WBO - Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), однако британец в итоге отказался от поединка.

На этом фоне Жанибек обратился ко Всемирной боксерской организации (WBO) с просьбой дать ему "элитного боксера".

Один из пользователей твиттера отреагировал на пост Алимханулы и призвал Боба Арума (главу Top Rank), саудовского министра и суперинвестора бокса Турки Аль аш-Шейха, WBO, Эгиса Климаса (менеджера Жанибека) и Top Rank "дать ему Шейна Мозли-младшего".

Ранее сообщалось, что сам Мозли-младший (22-4, 12 КО) выразил готовность заменить Шираза и подраться с Алимханулы.

Американец занимает третье место в рейтинге WBO в среднем весе и готов рассмотреть возможность выйти на ринг уже в начале следующего года. В последний раз он дрался в июле с экс-соперником Геннадия Головкина, американцем Дэниелом Джейкобсом (37-5, 30 КО). Поединок закончился уверенной победой Мозли решением судей.

Также в его карьере была победа над другим бывшим оппонентом GGG - Габриелем Россадо. Отметим, что его отец - Шейн Мозли был чемпионом мира в трех весовых категориях.

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Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел в октябре в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).