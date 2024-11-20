Елдос Сметов собрался в другую страну после "исключения" из сборной Казахстана

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, ставший олимпийским чемпионом в 2024 году, поделился своими планами на будущее, передают Vesti.kz со ссылкой на Liter.kz.

Сметов поделился подробностями своей дружбы с именитым японским дзюдоистом Наохисой Такато и отметил, что недостаточное знание английского языка создает трудности в общении. По этой причине спортсмен активно работает над улучшением своих языковых навыков.

"Я думаю, что в будущем мы будем свободно разговаривать с Такато. Потому что сейчас я изучаю английский. Даст Бог, в начале следующего года я поеду учиться в Лондон на четыре месяца. Я уезжаю изучать английский язык", – цитирует Сметова источник со ссылкой на Aqtobe TV.

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Напомним, на летних Играх-2024 в Париже Сметов завоевал золотую медаль, победив в финале весовой категории до 60 килограммов француза грузинского происхождения Луку Мхеидзе. Тем самым Елдос стал первым олимпийским чемпионом в Казахстане и Центральной Азии, а также обладателем олимпийских наград всех степеней достоинства.