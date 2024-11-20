Месси остался без главного тренера: его заменит Хави?

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино покинул американский клуб, за который выступает аргентинская звезда Лионель Месси, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Give me Sport.

По информации источника, аргентинский специалист решил покинуть занимаемый им пост по личным причинам, несмотря на то, что его действующий контракт рассчитан еще на год.

Как сообщает Marca, новым наставником "Интер Майами" может стать испанский специалист Хави, ранее возглавлявший каталонскую "Барселону".

Месси установил новый рекорд. Роналду его не побить

Напомним, Мартино возглавил "Интер Майами" летом 2023 года, когда в команду пришел Месси. За этот период под его руководством команда провела 67 матчей во всех турнирах, в которых 38 раз одержала победу, 13 раз сыграла вничью и 16 раз потерпела поражение.

Под его руководством "Интер Майами" с рекордным результатом стал победителем регулярного чемпионата МЛС, набрав 74 очка.

До того как возглавить американский клуб, Мартино тренировал сборную Мексики (в 2019-2022 годах). Также он работал в ряде аргентинских и парагвайских клубов, испанской "Барселоне", сборной Аргентине, а также в "Атланте", которую в 2018 году привел к победе в МЛС.

"Барселону" лишили "нового Месси"

Что касается Хави, то он покинул "Барселону" по окончании минувшего сезона. Под его руководством каталонцы выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

До того как возглавить "Барселону" в ноябре 2021 года, Хави занимал должность главного тренера катарского "Аль-Садда". 44-летний наставник работал в этом клубе с 2019 года.

Месси установил новый рекорд и вошел в историю

Месси в этом году принял участие в 24 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 13 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с "Интер Майами" рассчитано до конца 2025 года.