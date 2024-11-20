Стало известно "золотое" правило Черчесова на фоне слухов о новой команде

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов пока не рассматривает предложения от клубов или других национальных команд, передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Legalbet Анар Ибрагимов, специалист придерживается "золотого" правила: пока действует его текущий контракт, он не ведет переговоры о новом месте работы. Кроме того, официального обращения от грозненского "Ахмата" к Черчесову не поступало.

Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что руководство "Ахмата" может предложить Черчесову пост главного тренера, если тот завершит работу со сборной Казахстана до зимнего перерыва.

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Напомним, Черчесов возглавил казахстанскую сборную летом. Под его руководством команда команда неудачно выступила на групповом этапе Лиги наций, финишировав на последнем, четвертом месте в квартете 3 дивизиона B. Она набрала всего балл в шести матчах с удручающей разницей мячей 0-15, а также вылетела в Лигу С.

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