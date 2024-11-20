Франция, Испания, Португалия? Известны возможные соперники Казахстана в отборе ЧМ-2026

Стала известна сетка европейского отборочного турнира на чемпионат мира-2026 по футболу по итогам группового этапа Лиги наций-2024/25, передают Vesti.kz.

Сборная Казахстана попала в четвертую корзину, в соперники ей может достаться любая команда из других корзин.

Возможные соперники Казахстана:

первая корзина: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия.

вторая корзина: Украина, Турция, Швеция, Уэльс, Польша, Венгрия, Сербия, Греция, Румыния, Норвегия, Словакия, Чехия.

третья корзина: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Израиль, Босния и Герцеговина, Черногория.

четвертая корзина: Болгария, Люксембург, Беларусь, Армения, Косово, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.

пятая корзина: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Жеребьевка европейского отбора к ЧМ-2026 состоится 13 декабря в Цюрихе. 54 сборные разделят на 12 групп по четыре-пять сборных в каждой. Команды, разбившиеся на группы по пять стран, начнут квалификацию в марте, по четыре — в сентябре. Основной этап отбора завершится в ноябре 2025 года, а стыковые матчи будут сыграны в марте 2026-го.

Кто поднялся, кто опустился, кто сыграет в четвертьфинале и стыках. Итоги Лиги наций