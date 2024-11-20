Кто поднялся, кто опустился, кто сыграет в четвертьфинале и стыках. Итоги Лиги наций

Завершилась групповая стадия Лиги наций УЕФА сезона-2024/25, по итогам которой определились четвертьфиналисты, а также решилась судьба других сборных, передают Vesti.kz.

Подводим итоги группового этапа.

ЛИГА А

Вышли в плей-офф: Португалия, Франция, Германия и Испания в первой корзине. Хорватия, Италия, Нидерланды и Дания во второй.

Стыки на вылет в Лигу В: Бельгия, Шотландия, Венгрия, Сербия.

Вылетели в Лигу В: Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Швейцария.

ЛИГА В

Вышли в Лигу А: Чехия, Англия, Норвегия, Уэльс.

Стыки за выход в Лигу А: Украина, Греция, Австрия, Турция.

Стыки на вылет в Лигу С: Грузия, Ирландия, Словения, Исландия.

Вылетели в Лигу С: Албания, Финляндия, Казахстан, Черногория.

ЛИГА С

Вышли в Лигу В: Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония.

Стыки за выход в Лигу В: Словакия, Косово, Болгария, Армения.

Стыки на вылет в Лигу D: Латвия, Люксембург.

Вылетели в Лигу D: Литва, Азербайджан.

Остались в Лиге С: Эстония, Кипр, Беларусь и Фарерские острова.

ЛИГА D

Вышли в Лигу C: Сан-Марино, Молдова.

Стыки за выход в Лигу C: Гибралтар, Мальта.

Остались в Лиге D: Лихтенштейн и Андорра.