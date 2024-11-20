Кто поднялся, кто опустился, кто сыграет в четвертьфинале и стыках. Итоги Лиги наций
Завершилась групповая стадия Лиги наций УЕФА сезона-2024/25, по итогам которой определились четвертьфиналисты, а также решилась судьба других сборных, передают Vesti.kz.
Завершилась групповая стадия Лиги наций УЕФА сезона-2024/25, по итогам которой определились четвертьфиналисты, а также решилась судьба других сборных, передают Vesti.kz.
Подводим итоги группового этапа.
ЛИГА А
Вышли в плей-офф: Португалия, Франция, Германия и Испания в первой корзине. Хорватия, Италия, Нидерланды и Дания во второй.
Стыки на вылет в Лигу В: Бельгия, Шотландия, Венгрия, Сербия.
Вылетели в Лигу В: Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Швейцария.
ЛИГА В
Вышли в Лигу А: Чехия, Англия, Норвегия, Уэльс.
Стыки за выход в Лигу А: Украина, Греция, Австрия, Турция.
Стыки на вылет в Лигу С: Грузия, Ирландия, Словения, Исландия.
Вылетели в Лигу С: Албания, Финляндия, Казахстан, Черногория.
ЛИГА С
Вышли в Лигу В: Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония.
Стыки за выход в Лигу В: Словакия, Косово, Болгария, Армения.
Стыки на вылет в Лигу D: Латвия, Люксембург.
Вылетели в Лигу D: Литва, Азербайджан.
Остались в Лиге С: Эстония, Кипр, Беларусь и Фарерские острова.
ЛИГА D
Вышли в Лигу C: Сан-Марино, Молдова.
Стыки за выход в Лигу C: Гибралтар, Мальта.
Остались в Лиге D: Лихтенштейн и Андорра.
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