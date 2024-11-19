Елдоса Сметова "исключили" из сборной Казахстана: известна причина

Главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо Нурбол Сулейменов рассказал, когда к национальной команде присоединятся олимпийский чемпион Елдос Сметов и призер Олимпиады-2024 Гусман Кыргызбаев, передают Vesti.kz.

По его словам, Сметов и Кыргызбаев были освобождены от участия на отборочном чемпионате Казахстана, который прошел в Актобе.

"Сметов и Кыргызбаев со следующего сбора уже должны присоединиться к команде. Будут постепенно возвращаться в ритм. УТС у нас планируется в январе. Он пройдет в Астане и начнется 9 числа", - сказал Сулейменов в интервью пресс-службе НОК.

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Следующим большим стартом для сборной Казахстана считается Grand Slam в Токио (Япония).

По словам тренера, состав еще не укомплектован, но он будет формироваться из тех, кто вошел в тройку лучших в Актобе.

"Также в него попадут те парни, которых мы освободили от участия в ЧРК. Речь о Гусмане Кыргызбаеве, Елдосе Сметове, Абылайхане Жубаназаре и Нурлыхане Шархане. Они точно будут в основной сборной. Дополнительно мы также будем давать шансы спортсменам, которые завершили чемпионат страны на местах ниже третьего - до седьмого. Так что возможна ротация", - добавил специалист.

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Напомним, Сметов принес Казахстану единственную золотую медаль в Париже-2024:он выиграл турнир в весовой категории до 60 килограммов.

Кыргызбаев же стал бронзовым призером (до 66 кг).