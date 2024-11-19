Назым Кызайбай призналась, что еще не получила призовые за медаль Олимпиады: это больше 30 миллионов

Бронзовая призера Олимпиады-2024 казахстанская боксерша Назым Кызайбай рассказала, что она сделала с подарками, полученными после Игр в Париже, сообщают Vesti.kz.

По словам спортсменки, она получила 10 миллионов тенге за олимпийскую лицензию от президента федерации бокса Шахмурата Муталипова.

"Эти деньги я пока не тратила, коплю. Затем мне подарили автомобиль Zeekr и однокомнатную квартиру в Алматы от акима города. Плюс еще 4 миллиона тенге. Ключи от квартиры пока не получила - сказали, что дом в новом жилом комплексе еще строится. Думаю, нужно подождать 1-2 месяца", - поделилась Назым в эфире передачи Late Night.

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Также спортсменке вручили автомобиль Li 6 от начальника Федерации бокса Алматы. При этом первый автомобиль она получила от родного села Сарыжаз в Райымбекском районе Алматинской области.

"Это был Li 7 белого цвета, я сейчас сама вожу эту машину. Еще одну машину - Mini Cooper - подарили бизнесмены Сырымбек аға, Жумабек аға и Руслан Берденов. Помимо меня, машины от них получили Елдос Сметов, Айбек и Нурбек Оралбай", - рассказала Назым.

Кроме автомобилей, Кызайбай также подарили трехкомнатную квартиру в Алматинской области.

"Ключи от нее я получила сразу, сейчас идет ремонт", - добавила спортсменка.

При этом Назым упомянула, что призовыев размере 75 тысяч долларов (37 миллионов тенге) от государства (за олимпийскую бронзу) она пока не получила и ждет, когда она поступит.

Кызайбай призналась, что продала два автомобиля - Zeekr и Mini Cooper.

"Мы не настолько богаты, чтобы ездить на четырех машинах. Продала их, чтобы сохранить деньги для более важных целей. Кроме того, у меня есть родственники, которым я помогла. У меня есть своя цель, на которую я собираю", - пояснила боксерша.

Кызайбай является двукратной чемпионкой мира среди любителей. Также она выигрывала чемпионат Азии (2021).

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