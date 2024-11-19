Чемпион мира бросил вызов Джейку Полу и нарвался на ответ

Американский видеоблогер и профессиональный боксер Джейк Пол ответил на вызов действующего чемпиона мира в тяжелом весе британца Даниэля Дюбуа, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По словам Пола, именно Дюбуа первым предложил ему бой, и теперь звездный YouTube-боксер не оставил это без внимания.

"Человек занимается боксом уже 12 лет, провел больше 100 боев в любителях и профессионалах, но дрался в моем шоу… хах. К черту все. Я смогу принудить промоутеров к переговорам и поставлю тебя в очередь на трон. В отличие от Артура (Бетербиева), у тебя есть хотя бы несколько тысяч фанатов", - ответил Пол.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 15 на 16 ноября 27-летний Пол встречался с 58-летним Майком Тайсоном и одержал победу единогласным решением судей. Официальный поединок состоял из восьми раундов по две минуты.

Джейк Пол вызвал на бой абсолютного чемпиона мира и получил ответ

После боя Пол вызвал на бой абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева и получил ответ.

Кроме того, блогера после боя с Тайсоном, посрамил глава UFC Дана Уайт. В свою очередь Пол, разоблачил президента UFC и вступился за Конора Макгрегора.