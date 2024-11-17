Дана Уайт посрамил Джейка Пола после боя с Тайсоном

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу состоявшегося боксерского поединка между легендарным тяжеловесом прошлых лет 58-летним Майком Тайсоном и 27-летним американским блогером Джейком Полом, передает Vesti.kz.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом официальном поединке, где раунды нестандартно длились по две минуты.

"Майк Тайсон споткнулся, когда шел вниз по этой штуке, ему было даже по лестнице трудно подниматься, он был в коленном бандаже, и Джейк Пол ничего в итоге не смог с ним сделать", - сказал Уайт во время послематчевой пресс-конференции турнира UFC 309.

Между тем видеоблогера по-прежнему критикуют за выбор престарелого соперника. Не остался в стороне и внук легендарного Мухаммеда Али Нико Уолш, назвавший Пола позором бокса.

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