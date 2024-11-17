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Внук Мухаммеда Али пристыдил Джейка Пола за бой с Майком Тайсоном

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Внук Мухаммеда Али пристыдил Джейка Пола за бой с Майком Тайсоном ©instagram.com/mostvaluablepromotions

Американский боксер Нико Али Уолш, внук легендарного Мухаммеда Али, отреагировал на бой известного ютубера Джейка Пола из США против соотечественника Майка Тайсона, передают Vesti.kz.

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Американский боксер Нико Али Уолш, внук легендарного Мухаммеда Али, отреагировал на бой известного ютубера Джейка Пола из США против соотечественника Майка Тайсона, передают Vesti.kz.

Их поединок состоялся в эти выходные в Арлингтоне (США) и завершился ожидаемой победой Пола решением судей по итогам восьми раундов.  

"Джейк Пол - позор для этого вида спорта. Если бы мой дедушка был еще жив, он бы и ему бросил вызов. Никакого стыда... Люблю тебя, Майк", - написал он в соцсетях.

Для Тайсона этот бой стал первым с 2005 года, когда он завершил карьеру, за время которой одержал 50 побед (в 44 случаях нокаутом) при шести поражениях. Пол, в свою очередь, выиграл 11-й бой при одном поражении.

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