Внук Мухаммеда Али пристыдил Джейка Пола за бой с Майком Тайсоном

Американский боксер Нико Али Уолш, внук легендарного Мухаммеда Али, отреагировал на бой известного ютубера Джейка Пола из США против соотечественника Майка Тайсона, передают Vesti.kz.

Их поединок состоялся в эти выходные в Арлингтоне (США) и завершился ожидаемой победой Пола решением судей по итогам восьми раундов.

Jake Paul is an embarrassment to this sport. If my grandfather was still around, he’d call him out. Absolutely no shame... Love you Mike🙏🏼