Внук Мухаммеда Али пристыдил Джейка Пола за бой с Майком Тайсоном

Американский боксер Нико Али Уолш, внук легендарного Мухаммеда Али, отреагировал на бой известного ютубера Джейка Пола из США против соотечественника Майка Тайсона, передают Vesti.kz.

Их поединок состоялся в эти выходные в Арлингтоне (США) и завершился ожидаемой победой Пола решением судей по итогам восьми раундов.

"Джейк Пол - позор для этого вида спорта. Если бы мой дедушка был еще жив, он бы и ему бросил вызов. Никакого стыда... Люблю тебя, Майк", - написал он в соцсетях.

Jake Paul is an embarrassment to this sport. If my grandfather was still around, he’d call him out. Absolutely no shame... Love you Mike🙏🏼 — Nico Ali Walsh (@nicoaliwalsh) November 16, 2024

Для Тайсона этот бой стал первым с 2005 года, когда он завершил карьеру, за время которой одержал 50 побед (в 44 случаях нокаутом) при шести поражениях. Пол, в свою очередь, выиграл 11-й бой при одном поражении.

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