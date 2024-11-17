Внук Мухаммеда Али пристыдил Джейка Пола за бой с Майком Тайсоном
Американский боксер Нико Али Уолш, внук легендарного Мухаммеда Али, отреагировал на бой известного ютубера Джейка Пола из США против соотечественника Майка Тайсона, передают Vesti.kz.
Американский боксер Нико Али Уолш, внук легендарного Мухаммеда Али, отреагировал на бой известного ютубера Джейка Пола из США против соотечественника Майка Тайсона, передают Vesti.kz.
Их поединок состоялся в эти выходные в Арлингтоне (США) и завершился ожидаемой победой Пола решением судей по итогам восьми раундов.
"Джейк Пол - позор для этого вида спорта. Если бы мой дедушка был еще жив, он бы и ему бросил вызов. Никакого стыда... Люблю тебя, Майк", - написал он в соцсетях.
Для Тайсона этот бой стал первым с 2005 года, когда он завершил карьеру, за время которой одержал 50 побед (в 44 случаях нокаутом) при шести поражениях. Пол, в свою очередь, выиграл 11-й бой при одном поражении.
Jake Paul is an embarrassment to this sport. If my grandfather was still around, he’d call him out. Absolutely no shame... Love you Mike🙏🏼— Nico Ali Walsh (@nicoaliwalsh) November 16, 2024
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