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Джейк Пол разоблачил президента UFC после победы над Тайсоном

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Джейк Пол разоблачил президента UFC после победы над Тайсоном ©instagram.com/jakepaul/

Американский видеоблогер, известный по выступлениям в профи-боксе Джейк Пол снова высказал критику в адрес президента UFC Даны Уайта, сообщают Vesti.kz. Он вступился за бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

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Американский видеоблогер, известный по выступлениям в профи-боксе Джейк Пол снова высказал критику в адрес президента UFC Даны Уайта, сообщают Vesti.kz. Он вступился за бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

"Дана Уайт всю свою карьеру был боксерским промоутером. Всем этим сумасшедшим фанатам нужно изучить вопрос. Его ТВ-шоу провалилось. Он не смог продать четыре тысячи билетов в Дублине с бесполезным ирландским боксером (Каллум Уолш - Прим. Ред), которого он ведет. И для него бойцы не стоят на первом месте. Дана стоит на первом месте. Он возносит вас, а затем уничтожает. Сейчас Конор Макгрегор находится в заложниках. Свободу Конору", - написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол встречался с 58-летним Майком Тайсоном  и одержал победу единогласным решением судей. Официальный поединок состоял из восьми раундов по две минуты.

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