"Хоть за 1 доллар". Алимханулы запросил контракт на бой за три титула

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) вновь заявил о готовности подраться с обладателем пояса WBC в этом же дивизионе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО), передают Vesti.kz.

Ранее Адамес заявил, что отправил Алимханулы контракт на бой, но тот не ответил.

Ответ казахстанца не заставил себя ждать:

После этого Жанибек в очередной раз обратился к доминиканцу:

Joke of the year! Do you think I'm a fool or the fans are fools? Where's the contract? I'll sign it now. Just send it to me. If there's 1 dollar in it, I'll sign it! https://t.co/L3aQXIhkAc