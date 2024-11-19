"Хоть за 1 доллар". Алимханулы запросил контракт на бой за три титула

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) вновь заявил о готовности подраться с обладателем пояса WBC в этом же дивизионе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО), передают Vesti.kz.

Ранее Адамес заявил, что отправил Алимханулы контракт на бой, но тот не ответил.

"Я только что поговорил со своей командой, и у меня пока нет подтвержденного боя. Многие спрашивали меня о моем следующем бое, и как я уже говорил, мы отправили Жанибеку предложение, но он не ответил. Пока ничего официального, когда я получу какую-то информацию, я буду первым, кто вам всем сообщит", - написал Адамес в твиттере.

Ответ казахстанца не заставил себя ждать:

"Шутка года! Ты думаешь, я дурак или фанаты дураки? Где контракт? Я его хоть сейчас подпишу. Просто пришли мне. Даже если там один доллар, я его подпишу!", - написал Алимханулы.

После этого Жанибек в очередной раз обратился к доминиканцу:

"Карлос Адамес, пришли мне контракт. Я подпишу его сейчас же".

Joke of the year! Do you think I'm a fool or the fans are fools? Where's the contract? I'll sign it now. Just send it to me. If there's 1 dollar in it, I'll sign it! https://t.co/L3aQXIhkAc — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 18, 2024

Планировалось, что Алимханулы проведет бой обязательным претедентом по линии WBO - Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), однако британец отказался.

Свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

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