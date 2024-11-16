Майк Тайсон лишил Макгрегора одного миллиона долларов

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор потерял миллион долларов из-за боя Майк Тайсон - Джейк Пол, сообщают Vesti.kz.

Ирландский боец решил проверить свою интуицию, сделав крупную экспресс-ставку на результаты двух громких боев. Помимо поединка между Тайсоном и Полом, он сделал ставку на титульный бой UFC 309 между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

Конор поставил на нокаут от Тайсона и на победу Джонса досрочным решением, вложив миллион долларов. Об этом Макгрегор сообщил своим подписчикам в соцсети X (бывший Twitter), но вскоре удалил пост.

К сожалению для Конора, 58-летний Тайсон на вечере бокса в Арлингтоне (США) уступил 27-летнему Полу по очкам с судейским решением 72-80, 73-79, 73-79, что обернулось для ирландца потерей ставки. Теперь он не только лишился потенциального выигрыша, но и потерял миллион долларов перед боем Джонса и Миочича, который состоится в ночь на 17 ноября.