Экс-чемпион возобновил карьеру в 59 лет и победил нокаутом (Видео)
Бывший чемпион мира в тяжелом весе американец Оливер Макколл (60-14, 39 КО) успешно возобновил карьеру в 59 лет, передают Vesti.kz.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе американец Оливер Макколл (60-14, 39 КО) успешно возобновил карьеру в 59 лет, передают Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле (США) Макколл встречался с соотечественником Стейси Фрейзером (16-23, 15 КО). Уже в первом раунде экс-чемпион отправил соперника в нокдаун.
DOWN GOES STACY FRAZIER!#CountryBox pic.twitter.com/R0YzHZHF7y— TrillerTV (@FiteTV) November 20, 2024
Фрейзер сумел подняться и продолжить бой, но во второй трехминутке вновь оказался на канвасе.
Stacy Frazier goes down again in the second!#CountryBox pic.twitter.com/yhn7qsWs8Z— TrillerTV (@FiteTV) November 20, 2024
Однако Макколл не стал откладывать дело в долгий ящик и закончил все во втором раунде, в третий раз отправив Фрейзера в нокдаун, после которого тот уже не смог подняться.
Oliver McCall gets the second-round stoppage over Stacy Frazier to pick up the win at 59 years old.#Countrybox pic.twitter.com/lFHtpNggDk— TrillerTV (@FiteTV) November 20, 2024
Обидчик легендарных Леннокса Льюиса и Ларри Холмса Макколл провел первый бой с 2019 года. После завершения поединка пообещал сбросить еще 4,5 кг (сейчас весит 114 кг), после чего "будет готов драться с кем угодно".
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