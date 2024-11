Экс-чемпион возобновил карьеру в 59 лет и победил нокаутом (Видео)

Бывший чемпион мира в тяжелом весе американец Оливер Макколл (60-14, 39 КО) успешно возобновил карьеру в 59 лет, передают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле (США) Макколл встречался с соотечественником Стейси Фрейзером (16-23, 15 КО). Уже в первом раунде экс-чемпион отправил соперника в нокдаун.

Фрейзер сумел подняться и продолжить бой, но во второй трехминутке вновь оказался на канвасе.

Однако Макколл не стал откладывать дело в долгий ящик и закончил все во втором раунде, в третий раз отправив Фрейзера в нокдаун, после которого тот уже не смог подняться.

