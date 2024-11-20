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Экс-чемпион возобновил карьеру в 59 лет и победил нокаутом (Видео)

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Экс-чемпион возобновил карьеру в 59 лет и победил нокаутом (Видео) ©instagram.com/countrybox_official/?

Бывший чемпион мира в тяжелом весе американец Оливер Макколл (60-14, 39 КО) успешно возобновил карьеру в 59 лет, передают Vesti.kz.

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе американец Оливер Макколл (60-14, 39 КО) успешно возобновил карьеру в 59 лет, передают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле (США) Макколл встречался с соотечественником Стейси Фрейзером (16-23, 15 КО). Уже в первом раунде экс-чемпион отправил соперника в нокдаун.

Фрейзер сумел подняться и продолжить бой, но во второй трехминутке вновь оказался на канвасе.

Однако Макколл не стал откладывать дело в долгий ящик и закончил все во втором раунде, в третий раз отправив Фрейзера в нокдаун, после которого тот уже не смог подняться.

Обидчик легендарных Леннокса Льюиса и Ларри Холмса Макколл провел первый бой с 2019 года. После завершения поединка пообещал сбросить еще 4,5 кг (сейчас весит 114 кг), после чего "будет готов драться с кем угодно".

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