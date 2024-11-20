"Редкого мешка подобрали". Эксперт оценил выбор соперника Джалоловым

Двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе из Узбекистана Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) вернется на ринг этой зимой, передают Vesti.kz.

На 6 февраля в Монреале (Канада) у него запланирован бой против француза Дэвида Спилмонта (16-8-1, 11 КО).

Автор YouTube-канала neKARAte в своем телеграм-канале оценил соперника Джалолова:

"Джалолову подобрали соперника, Дэвид Спилмонт провел 25 боев, 16 побед, 8 поражений и 1 ничья. Короче редкого мешка подобрали. Мешковая диета, вредна и спортсмену и зрителю, Эргашев подтвердит".

Джалолов, помимо двух золотых олимпийских медалей, дважды побеждал на чемпионатах мира, трижды выигрывал чемпионат Азии и один раз Азиаду.

На профи-ринге представитель Узбекистана имеет впечатляющий рекорд: 14 боев - 14 побед нокаутом.