Адиев пообещал спросить с Черчесова за "бесхозную" сборную

Экс-наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "Матч ТВ", что лично поговорит с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, чтобы понять его слова о том, что ему досталась "бесхозная" сборная, сообщают Vesti.kz.

17 ноября команда Черчесова потерпела пятое поражение в Лиге наций, уступив на выезде сборной Норвегии со счетом 0:5, и с одним очком заняла последнее место в группе 3 дивизиона В. Ранее Казахстан уже потерял шансы на сохранение прописки в дивизионе. Норвегия стала первой в квартете с 13 очками и поднялась в дивизион А, австрийцы (11 очков) - вторые, словенцы, набравшие восемь баллов, стали третьими.

После поражения от Норвегии Черчесов заявил, что сборная Казахстана до его прихода была "бесхозной".

До прихода Черчесова казахстанскую сборную возглавлял Адиев.

- Мне нужно переговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо еще. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию.

- Что скажете в целом по результату сборной? Многие недовольны.

- Результатом никто не может быть доволен, сам Саламыч, думаю, тоже. Но я понимаю, что основной целью было подготовить команду к отбору на чемпионат мира. Какая‑то ротация проводилась, велся поиск игры, - сказал Адиев "Матч ТВ".

Напомним, Черчесов был представлен в качестве наставника национальной команды летом текущего года. Под его руководством сборная Казахстана сыграла шесть матчей, в которых, пять раз проиграла с общим счетом 0:15 и один раз, завершила встречу вничью.

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При Адиеве в 2022 году национальная команда выиграла группу Лиги наций в дивизионе C и пошла на повышение. В отборе на Евро-2024 сборная Казахстана до последнего претендовала на выход в финальную часть турнира.

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