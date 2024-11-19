Исламхан оказался лишним в "Ордабасы". Зимой вернется в "Кайрат" или перейдет в "Актобе"?

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан в зимнее трансферное окно будет доступен на рынке в качестве свободного агента. Корреспондент Vesti.kz предполагает, где может продолжить карьеру один из самых именитых казахстанских футболистов.

У Исламхана заканчивается контракт с "Ордабасы", и в Шымкенте не настроены пролонгировать это соглашение. Экс-чемпион хочет обновить и омолодить состав, а также разгрузить зарплатную ведомость.

В связи с этим любопытно, куда дальше пойдет Исламхан?

Безусловно, одна из главных ассоциаций с Бауыржаном в его карьере - это "Кайрат". У клуба и игрока сохранились хорошие отношения, есть взаимное уважение, но проблема в том, что у алматинцев есть потолок зарплат для казахстанцев и во многом из-за этого хавбек не вернулся в стан "желто-черных" сразу после окончания дисквалификации.

Сейчас этот фактор по-прежнему актуален. Кроме того, у клуба уже есть яркий, эффективный игрок в позиции Баторика - это грузин Гиорги Зария. В общем, на данный момент шансы на красивый камбэк Исламхана в "Кайрат" минимальны.

Потенциальным претендентом на полузащитника может стать "Елимай". Андрей Карпович всегда высоко котировал Исламхана. Статус игрока опять же привлекателен для клуба, "Елимаю" не хватает громких казахстанских имен в составе.

Исламхан как в игровом, так и в медийном смысле - весьма интересная сделка для "Елимая". Но пойдет ли сам Исламхан в клуб, который сейчас ниже рангом "Ордабасы" и интересно ли ему самому стать частью молодого, только развивающегося проекта - это вопрос.

Среди других топ-команд "Астана" и "Тобол", судя по трансферной политике, не нуждаются в полузащитнике формата Исламхана. И выходит так, что среди клубов с амбициями остается лишь... "Актобе". В целом, какое развитие ждет "красно-белых" - не очень понятно, но уже сейчас известно, что клуб потерял атакующего полузащитника с казахстанским паспортом - Армана Кенесова. Эту позицию может заполнить Исламхан.

Но тут уже влияет бэкграунд. Трансфер Бауыржана в "Актобе" полностью нивелируют его образ в глазах болельщиков "Кайрата". Но игроков, выступавших как за один, так и за другой клуб мы знаем, поэтому исключать такой сценарий точно нельзя.

Фото: ©ФК "Ордабасы"