Алимханулы ответил на предложение подраться с Канело

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) отреагировал на предложение подраться с бывшим абсолютным чемпионом дивизионом выше мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Ранее Алимханулы намекнул на то, что его обязательный претендент - британец Хамза Шираз (21-0, 17 КО) не хочет драться с ним. После этого некоторые подписчики предложили казахстанцу подняться в весе и провести бой с Канело, владеющим титулами WBO, WBC и WBA во втором среднем дивизионе.

Everyone knows that I want to fight Canelo, but he doesn’t fight me, and everyone knows it.