Алимханулы ответил на предложение подраться с Канело

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) отреагировал на предложение подраться с бывшим абсолютным чемпионом дивизионом выше мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Ранее Алимханулы намекнул на то, что его обязательный претендент - британец Хамза Шираз (21-0, 17 КО) не хочет драться с ним. После этого некоторые подписчики предложили казахстанцу подняться в весе и провести бой с Канело, владеющим титулами WBO, WBC и WBA во втором среднем дивизионе.

"Все знают, что я хочу провести бой с "Канело", но он не хочет драться со мной, и все об этом знают", - написал Алимханулы в твиттере.

Назван победитель боя Жанибек Алимханулы - Канело Альварес

Everyone knows that I want to fight Canelo, but he doesn’t fight me, and everyone knows it. — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) October 23, 2024

Хамза Шираз - соперник Алимханулы. Пришел в бокс в 8 лет и мог стать электриком. Теперь отберет титул у Жанибека?

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Алимханулы - Шираз. У сторон есть время на переговоры до 23 октября, после чего будут назначены промоутерские торги.

Свой последний бой Жанибек провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

Алимханулы "получил" бой с Канело Альваресом

Добавим, что Альварес имеет богатый опыт встреч с казахстанскими боксерами. Он провел три боя с Геннадием Головкиным: первый прошел в Лас-Вегасе в сентябре 2017 года и закончился спорной ничьей. Через год они вернулись на то же место, но на этот раз мексиканец выиграл решением большинства судей. В сентябре 2022 года Альварес снова победил, но уже единогласным решением.

Искусственный интеллект определил победителя скандального боя Головкин - Канело