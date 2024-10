Алимханулы "предложили" бой с Канело

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) из Казахстана опубликовал очередное загадное послание в соцсетях, передают Vesti.kz.

После этого один из подсчиков предложил Алимханулы подняться во второй средний вес (168 фунтов) и подраться с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО):

Step up & fight the king Canelo in may @Canelo smoke you ;)