Бить своих нормально? Зачем звездный казахстанец вызвал Исмагулова и нужен ли этот бой

Фаниль Рафиков (24-6) за последние несколько лет стал одной из самых узнаваемых персон в мире казахстанского ММА. Подписав контракт с лигой NAIZA после болезненного опыта в российской АСА, павлодарский спортсмен открыл новое дыхание и сделал себя местной звездой.

В этом году Рафиков одержал две победы, причем бои были достаточно громкими. В мае он многих удивил, нанеся поражение бывшему чемпиону Fight Nights и экс-претенденту на попадание в UFC Нариману Аббасову (28-6) из Азербайджана, а на прошлой неделе в громком бою финишировал в первом же раунде скандально известного Мухаммада Хейбати по прозвищу Персидский дагестанец (5-4).

После этой победы Рафиков бросил дерзкий вызов своему звездному соотечественнику Дамиру Исмагулову (26-3). Так боец, известный по прозвищу Казахстанский Макгрегор за умелое использование трештока, предложил выявить сильнейшего легковеса страны.

Многие болельщики обозлились на Рафикова за этот вызов и раскритиковали его за то, что он хочет драться против своих же соотечественников. Однако есть и обратное мнение, и корреспондент Vesti.kz придерживается его. Почему же этот бой - действительно нужное событие для казахстанского ММА?

Еще в молодости Рафиков подавал большие надежды. К 24 годам на его счету было 17 побед и только одно поражение. Он готов был покорять бойцовский мир и пробивать себе дорогу в большие лиги. Однако затем наступила тяжелая серия из трех подряд поражений в АСА.

После третьей неудачи кряду Фаниль взял почти годичный перерыв, вернулся в Казахстан и подписал контракт с лигой NAIZA, которая на тот момент только начинала выходить на новый уровень, обзавелась хорошими инвесторами и не только. Рафиков стал одним из тех, вокруг которого и писали новую страницу в истории отечественной лиги.

За эти четыре года Фаниль одержал семь побед и потерпел два поражения. Он становился чемпионом, проигрывал пояс, устраивал большие бои, делал громкие вызовы Куату Хамитову и Исмагулову, завоевывал совместный пояс лиг NAIZA и Fight Nights. В общем, он серьезно увеличил свой статус звезды в казахстанском ММА. Конечно, у него хватает и болельщиков, и хейтеров, но он на слуху и всегда обсуждаем другими.

Сейчас Рафикову 30 лет, и вряд ли мы увидим его в больших топовых зарубежных промоушенах. Судя по всему, он хорошо зарабатывает и на родине, устраивая поединки с громкой вывеской, как с Аббасовым и Хейбати. И он не скрывает, что его цель - участвовать в больших боях. Даже стандартное звание чемпиона лиги его мотивирует не так сильно, как альтернативные возможности провести громкий поединок.

Поэтому его можно понять. Он хочет боя с Исмагуловым, потому что их противостояние точно соберет большую аудиторию. Плюс ко всему, оба уже немолоды: Фанилю в декабре исполнится 31, а Дамиру уже 33.

Исмагулов, еще пару лет назад входивший в топ легкого веса UFC, так и не нашел вариантов остаться в топовых лигах после ухода из известнейшего промоушена мира. Он провел два поединка на исторической родине, первенствовав на турнирах Hardcore FC MMA в Алматы и юбилейном Alash Pride FC в Актобе.

В обоих случаях он одержал победу и порадовал зрителей. Но вряд ли поединки с его участием были реально большими. В первом случае он решением прошел россиянина Дмитрия Климова (8-4), а затем красиво нокаутировал 37-летнего бразильца Обердана Виейру Тенорио (35-15-1).

Бои Исмагулова в Казахстане - само по себе грандиозное событие. Ведь за ним наблюдало и болело все казахстанское ММА-сообщество, когда он выступал в UFC. Он действительно большая звезда, известная и далеко за пределами Казахстана. Все хотят посмотреть на него.

Но еще не было такого, чтобы Исмагулову давали большой бой, чтобы болельщики говорили не о том, что "идут посмотреть на Дамира", а действительно жили интригой и ждали крутого боя между двумя топовыми спортсменами, находящимися в хорошей форме.

Потенциальный бой с Фанилем как раз такой. Он будет намного более ожидаемым и ярким событием, чем проходные противостояния с Климовым или Тенорио. И тут Рафиков сразу же начал с того, что "подлил масла". Ведь Дамир вряд ли ожидал, что к нему прилетит дерзкий вызов в Казахстане от своего же соотечественника. Кстати говоря, на него Исмагулов отреагировал немногословно, но впечатляюще, пригрозив Фанилю.

История тут не о том, что "зачем-то два казахстанца будут драться друг с другом", а о том, что они могут устроить грандиозное шоу для казахстанских ценителей единоборств. Им нечего делить, больших перспектив, ввиду немолодого возраста, у них уже нет. Поражение не перечеркнет дорогу ни одному, ни другому. Оба сохранят звездный статус на родине, хоть у Дамира он, по понятным причинам, куда выше.

И не нужно забывать, что в профессиональном спорте никуда не деться от противостояний между соотечественниками. Прежде чем выйти на мировой уровень, каждый бьется "со своими", чтобы выделиться на общем фоне. И это абсолютно нормально.

Да, у Фаниля и Дамира другая ситуация, но, опять же, они оба хотят устраивать хорошие бои в Казахстане и радовать своих фанатов. Задумайтесь и скажите честно, какой бой вы бы предпочли увидеть: чтобы Рафикову и Исмагулову привезли "сбитых летчиков" из Бразилии, которых они без проблем пройдут, или же их очное противостояние, которое они смогут раскрутить и дать всем зрителям тонну эмоций? Думаю, что здесь выбор очевиден, всем нужно зрелище. А там, где зрелище, есть и спрос, а где есть спрос, там есть деньги. Сейчас для обоих бойцов это важный фактор - зарабатывать на больших боях.

"Буквально на прошлой неделе я был на любительском чемпионате Казахстана по ММА и смотрел, как люди друг друга в нокауты отправляют, при этом не получают от этого никакой выгоды. Там они попадают в сборную Казахстана, ездят на чемпионаты мира, Азии, приобретают определенный опыт. Но в материальном плане они не получают ничего. Поэтому я всегда всем в пример ставлю, что за медали и грамоты люди рубятся между собой, а когда мы выходим на профессиональную арену, при этом получая массу плюсов - ты заработаешь денег, станешь более известным, получишь хайп... В наше время недостаточно просто хорошо драться, нужно уметь продавать бои, быть интересным. Поэтому, я думаю, масса плюсов, да и просто спортивная конкуренция - узнаем, кто у нас в стране лучший, кто может пойти дальше. Поэтому я только за противостояния внутри нашей страны. Да и сейчас, во время пандемии, кого ты привезешь? Это очень затратно, я думаю, что наши бойцы ничем не уступают иностранцам, по крайней мере, на определенном этапе карьеры. Считаю, это правильное решение, будет селекционная работа, выясним, кто из нас лучше. Вижу только одни плюсы. А те, кто не понимает, я думаю, им просто надо углубиться в сферу ММА, единоборств. В Америке бойцы бьются между собой, в Бразилии и России - тоже. Никаких претензий ни у кого нет", - говорил он.

В 2021-м году Рафиков дал нам интервью, где высказался о боях между казахстанцами и своем отношении к этому:

В том же интервью Фаниль рассказывал о совместных тренировках с Исмагуловым, на тот момент выступавшим в UFC. Был короткий промежуток времени, когда Дамир тоже представлял команду DAR Pro Team и был товарищем Рафикова.

"Тренировки с Шавкатом и Дамиром? Да, когда я готовился к чемпионскому бою, мы вместе прошли тренировочные этапы. Чувствуется, что это бойцы уровня UFC, высокого класса, с хорошим IQ (бойцовский интеллект - прим. ред.). Как ребята - очень приятные, тоже помогали советами, в том числе техническими", - рассказывал Рафиков.

Будут ли матчмейкеры NAIZA заниматься разработкой громкого поединка между Рафиковым и Исмагуловым - пока неизвестно. Но, по логике вещей, организация должна быть максимально заинтересована в этом бою.