Казахстанский Макгрегор шокировал топового соперника и стал обладателем уникального пояса

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков (23-6) одержал победу в главном бою вечера на совместном турнире промоушенов NAIZA и AMC Fight Nights. Его соперником на алматинском ивенте был известный азербайджанский файтер Нариман Аббасов (28-6), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой прошел все отведенные пять раундов. Он завершился победой казахстанца единогласным решением судей.
Для Фаниля это третья победа подряд, а для Наримана, который в позапрошлом году бился за контракт с UFC, второе поражение кряду. Теперь Казахстанский Макгрегор стал обладателем уникального пояса - совместного титула AMC Fight Nights и NAIZA в легком весе.
Отметим, что за свою карьеру Аббасов выигрывал таких казахстанских бойцов, как Адиль Боранбаев и Куат Хамитов. Он являлся чемпионом лиги AMC Fight Nights.
Также стоит отметить, что из угла Рафикову активно подсказывал топовый боец UFC Шавкат Рахмонов. Они оба представляют одну команду - DAR Pro Team. Сам Шавкат остался доволен тем, что показал в клетке его товарищ.
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