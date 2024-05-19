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Новости спорта MMA Naiza
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"Рахмет Шавкату". Казахстанский Макгрегор поблагодарил Рахмонова за помощь в победном бою

"Рахмет Шавкату". Казахстанский Макгрегор поблагодарил Рахмонова за помощь в победном бою
©Кадр из видео NAIZA

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков (23-6) отметил роль Шавката Рахмонова (18-0) в своем углу во время боя. Накануне павлодарский файтер победил Наримана Аббасова (28-6) в главном событии совместного турнира NAIZA и AMC Fight Nights, сообщают Vesti.kz.

"Бой прошел очень хорошо, отработали все пять раундов по плану. Альхамдулиллях, удалось выиграть. Спасибо руководству и тренерскому штабу DAR Team. Рахмет Шавкату (Рахмонову), он был в углу, подсказывал, корректировал. Я чуть начал креативить, он поправлял. Конечно, поддержка команды и Шавката - это большое дело для нас. Рахмонов - топ-3 UFC (в полусреднем весе - Прим. редактора), его подсказки очень важны. Он зашел перед боем в раздевалку, сказал правильные слова, подсказал как действовать. Команда очень важна, без нее бы не было этой победы", - сказал Рафиков в интервью Sport Plus Qazaqstan.

Напомним, что поединок между 30-летними Рафиковым и Аббасовым прошел все пять раундов. Он завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Фаниль и Шавкат представляют одну команду - DAR Pro Team.

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Метки:
MMA UFC NAIZA Казахстан Рафиков Фаниль Рахмонов Шавкат

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