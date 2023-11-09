Искусственный интеллект определил победителя скандального боя Головкин - Канело

Инструмент искусственного интеллекта Deep Strike определил победителя первого боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Этот поединок состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи насчитали ничью (скандальные 118-110 в пользу Канело, 115–113 в пользу GGG, и 114–114), хотя многие увидели победу Головкина.

И вот, спустя шесть лет, искусственный интеллект пытается выяснить, кто выиграл эту битву.

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Анализ Deep Strike показывает, что Головкин превзошел Канело" по количеству ударов: 300 ударов GGG против 217 у мексиканца, нанеся больше ударов в 9 из 12 раундов.

Кроме того, Головкин превзошел Канело по общему количеству нанесенных ударов, независимо от того, попадали они в соперника или нет - 897 против 577, нанеся больше ударов в 11 из 12 раундов.

Deep Strike показал, что Головкин победил Канело с соотношением 49% против 24% с точки зрения давления, которое боец ​​оказывал на своего противника, доминируя в давлении в 11 из 12 раундов, в то время в финальном раунде искусственный интеллект насчитал ничью.

Таким образом, анализ Deep Strike показал, что Головкин нанес больше ударов, чем Канело, был гораздо более агрессивным и более решительным в давлении, а также был очень равномерным с точки зрения количества нанесенных силовых ударов.

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Как итог, искусственный интеллект увидел явное преимущество Головкина.

Добавим, что Deep Strike также провел анализ второго боя Головкина и Канело, который состоялся в сентябре 2018 года также в Лас-Вегасе, и показал как работает система в деле.

Как и в первом случае, искусственный интеллект увидел преимущество казахстанца, однако судьи отдали победу мексиканцу.