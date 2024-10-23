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Испания
23 октября 14:05
 

Экс-звезда "Барселоны" предупредил Мбаппе насчет "Реала"

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Экс-звезда "Барселоны" предупредил Мбаппе насчет "Реала" ©ФК "Реал"

Экс-форвард сборной Франции и каталонской "Барселоны" Тьерри Анри высказался по поводу карьеры свеого соотечественника Килиана Мбаппе в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

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Экс-форвард сборной Франции и каталонской "Барселоны" Тьерри Анри высказался по поводу карьеры свеого соотечественника Килиана Мбаппе в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

"Очень часто футболистам требуется время, чтобы адаптироваться в новом клубе. Но, если ты надеваешь форму "Реала", у тебя нет этого времени", - передает слова Анри Footmercato.

Мбаппе перешел в "Реал" летом 2024 года, заключив с клубом пятилетнее трудовое соглашение. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 11 матчах "сливочных", в которых записал на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу.

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