Нокаутировавший Нурмагомедова казах стал чемпионом

Казахский боец Саламат Исбулаев стал обладателем чемпионского пояса лиги Alash Pride в легком весе, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Он стал чемпионом после того, как титула лишили Рустамбека Нуржанова из Кыргызстана. По словам руководства казахстанского промоушена, кыргызстанец несколько раз переносил поединки, что стало причиной для исключения его из числа чемпионов.

"У нас были запланированы мероприятия Alash Pride FC 102, главный бой вечера между Рустамбеком Нуржановым и Саламатом Исбулаевым. Боец Рустамбек Нуржанов попросил перенести их бой уже несколько раз на другие даты. Но это невозможно. В итоге мы должны были снять его, и я вынужден был отменить бой. Президент промоушена Алимжан Бектаев подчеркнул, что соблюдение расписания турниров является важной частью работы организации. Спорт, особенно на высшем уровне, подразумевает ответственность и обязательства, которые должны выполняться не только бойцами, но и организаторами. Рустамбек Нуржанов, несмотря на свои выдающиеся достижения, не смог оправдать ожидания и требования. Саламат Исбулаев, временный чемпион лиги, автоматически становится абсолютным чемпионом в легком весе", - отмечается в заявлении лиги.

Рустамбек Нуржанов (12-8) стал чемпионом в марте 2024 года, отобрав пояс у Рустама Кудайбергенова. Между тем, Саламат Исбулаев (6-0), в последнем бою нокаутировал россиянина Муслима Нурмагомедова и завоевал временный титул чемпиона в легком весе на турнире Alash Pride FC 100.