Побил рекорды, или сколько болельщиков посмотрели бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Стриминговый сервис Netflix рассказал о количестве болельщиков, которые в прямом эфире смотрели поединок легендарного американского боксера Майка Тайсона против известного соотечественника и ютубера Джейка Пола, передают Vesti.kz.
Стриминговый сервис Netflix рассказал о количестве болельщиков, которые в прямом эфире смотрели поединок легендарного американского боксера Майка Тайсона против известного соотечественника и ютубера Джейка Пола, передают Vesti.kz.
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Отмечается, что 60 миллионов телезрителей по всему миру смотрели бой 58-летнего Тайсона против 27-летнего Пола в прямом эфире!
"Это боксерское мегасобытие доминировало в социальных сетях, побило рекорды и даже заставило наши системы буферизации работать на пределе возможностей", - говорится в сообщении Netflix в соцсетях.
Бой состоялся в эти выходные в Арлингтоне (США) и завершился ожидаемой победой Пола решением судей.
60 million households around the world tuned in live to watch Paul vs. Tyson!— Netflix (@netflix) November 16, 2024
The boxing mega-event dominated social media, shattered records, and even had our buffering systems on the ropes. pic.twitter.com/kA8LjfAJSk
Между тем видеоблогера по-прежнему критикуют за выбор престарелого соперника. Не остался в стороне и внук легендарного Мухаммеда Али Нико Уолш, назвавший Пола позором бокса.
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