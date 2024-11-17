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Побил рекорды, или сколько болельщиков посмотрели бой Майка Тайсона и Джейка Пола

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Побил рекорды, или сколько болельщиков посмотрели бой Майка Тайсона и Джейка Пола ©Кадр из видео

Стриминговый сервис Netflix рассказал о количестве болельщиков, которые в прямом эфире смотрели поединок легендарного американского боксера Майка Тайсона против известного соотечественника и ютубера Джейка Пола, передают Vesti.kz.

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Стриминговый сервис Netflix рассказал о количестве болельщиков, которые в прямом эфире смотрели поединок легендарного американского боксера Майка Тайсона против известного соотечественника и ютубера Джейка Пола, передают Vesti.kz.

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Отмечается, что 60 миллионов телезрителей по всему миру смотрели бой 58-летнего Тайсона против 27-летнего Пола в прямом эфире!

"Это боксерское мегасобытие доминировало в социальных сетях, побило рекорды и даже заставило наши системы буферизации работать на пределе возможностей", - говорится в сообщении Netflix в соцсетях.

Бой состоялся в эти выходные в Арлингтоне (США) и завершился ожидаемой победой Пола решением судей.

Между тем видеоблогера по-прежнему критикуют за выбор престарелого соперника. Не остался в стороне и внук легендарного Мухаммеда Али Нико Уолш, назвавший Пола позором бокса.

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