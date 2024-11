Побил рекорды, или сколько болельщиков посмотрели бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Стриминговый сервис Netflix рассказал о количестве болельщиков, которые в прямом эфире смотрели поединок легендарного американского боксера Майка Тайсона против известного соотечественника и ютубера Джейка Пола, передают Vesti.kz.

Стали известны суммы гонораров Майка Тайсона и Джейка Пола

Отмечается, что 60 миллионов телезрителей по всему миру смотрели бой 58-летнего Тайсона против 27-летнего Пола в прямом эфире!

60 million households around the world tuned in live to watch Paul vs. Tyson!



The boxing mega-event dominated social media, shattered records, and even had our buffering systems on the ropes. pic.twitter.com/kA8LjfAJSk