Стали известны суммы гонораров Майка Тайсона и Джейка Пола

Обнародованы суммы гонораров Майка Тайсона и Джейка Пола за очный поединок, который прошел в Арлингтоне (США) в рамках большого вечера профессионального бокса, передают Vesti.kz.

По данным Daily Loud, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Тайсон заработал около 20 млн долларов за бой, а вот гонорар Пола превысил доход Тайсона вдвое - 40 млн долларов.

Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей 79-73. Бой прошел все восемь раундов.

Тайсону 58 лет, свой предыдущий официальный бой он проводил в июне 2005 года, когда досрочно проиграл малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду.

Джейк Пол провел 12-й поединок в карьере, его текущий рекорд — 11-1. Изначально бой должен был состояться еще летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка он был перенесен.